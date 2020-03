Hovedstaden har meget at byde på – også for dig som bor der

SPONSORERET INDHOLD: København er en by hvor man kan blive ved med at opdage nye steder, eller få nye oplevelser. Det er en levende by, hvor turismen blomstrer. Det er det gode grunde til. Hvad med at bruge nogle dage på at være turist i egen by?

Oplev byen med nye briller

Som turist i København, er det oplagt med et besøg i Tivoli, samt at tage en selfie sammen med den lille havfrue. Men København gemmer på mere end bare de traditionelle seværdigheder. Cyklen er et godt transportmiddel at komme rundt i byen på, da det er tilrettelagt for cykler over det hele, og du hurtig kommer fr A-B. København er en god by at opleve lækker gastronomi, der er efterhånden flere restauranter som er kendt langt ud over Danmarks landegrænser, og som byder på mad som er rene kunstoplevelser.

Der er mange muligheder for spændende gratis oplevelser i København. Hvis du følger teater og museernes nyhedsbreve, kan du blive opdateret på de sidste nye arrangementer. Hvis du er heldig, kan du få invitationer til forpremierer og åbne prøver, som ikke behøver at koste noget.

Der er også andre muligheder for at opleve byen på nye måder, f.eks. ved at leje en bil. Hvis du lejer en bil, kan du få en dag udover det sædvanlige i København og omegn.

Brug de muligheder der er

Hvis du lejer en bil, så får du muligheden til at opleve noget du ellers ikke ville have gjort. Du kan komme til steder hvor du ikke ville have besøgt på din cykel. De mange muligheder for nem billeje i København, giver dig chancen for at leje bil online, og hav bilen klar til din udflugt den næste dag. Hvis du kun skal leje en bil for en enkelt dag, så er det en god ide at planlægge dagen med omhu, så du kan få flest mulig oplevelser ud af det. Et oplagt rejsemål er at tage turen til Kronborg Slot, kendt fra Shakespeares Hamlet.

Hvis du tager til Kronborg Slot på sommertid, kan du være så heldig at du får lov til at overvære sommerens teaterspil på slottet.

Hvis du er glad for naturen, er der mange flotte naturoplevelser tæt på København. Du kan tage til Dyrehaven, og se om du møder en hjort eller to. Her er det også muligt at besøge Eremitageslottet. Det er en god ide at pakke picnickurven, og bruge nogle timer i den storslåede natur.

Lej en bil, og tag på udflugt

Hvis du bor i byen, så er det ikke sikkert du selv har prioriteret at eje en bil. Men du har altid mulighed for at benytte dig af en udlejebil. Du kan leje en bil, hvis du skal på weekendudflugt. Måske har du og kæresten brug for en wellness weekend på et af de mange badehoteller som findes langs den danske kyst. Det kan også være en lille weekendtur til Malmø være godt for forholdet. Det tager bare en halv time i lejebilen, så kan I vandre rundt i Malmøs smukke gader. Hvis man lejer en bil, så bestemmer du selv, når og hvor du vil rejse.