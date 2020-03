Hvis man mangler nogen at tale med

Asser Skude fortæller på årsmødet, hvordan året er gået. Foto: Åse Thuehøj

I Bellahøj-Utterslev Sogns Menighedspleje er man klar over, at der rundt omkring i sognet sidder mange, som føler, at de mangler nogen at tale med og lave noget meningsfyldt sammen med

Af Erik Fisker