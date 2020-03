I skole ved spisebord og computer

Rasmus fra 1. klasse er gået i krig med farverne på engelsk - ved spisebordet. Foto: jp

I et hus på Højstrupvej i Brønshøj sidder den 7-årige Rasmus ved spisebordet og har engelsk, mens hans storebror oppe på første sal er i fuld gang med at læse en roman og svare på spørgsmål. I et andet værelse sidder storesøsteren og læser spansk. Til daglig går Rasmus i 1. klasse på Rødkilde Skole, broderen går i femte klasse på samme skole, mens hans storesøster går i 1. g på Nørre G.

Af Erik Fisker

Alle har fået besked over internettet fra skolen, hvad det forventes, de laver, mens det meste af landet er lukket ned.

Skolen er lukket, fritidshjem og fritidsklub er lukket. Der er aflysning af blandt andet basketball, spejder og klaverundervisning, men endnu værre er, at det er meget småt med at være sammen med kammerater.

Internet og Ludo

Hverdagen er dog ikke kun skolearbejde – og takket være teknikken er man ikke helt isoleret med familien. En stor del af tiden bruges på telefon og på internettet. På nettet kan man holde kontakten med familie og kammerater, og man kan også bruge meget tid på at spille spil via nettet, også med og mod sine kammerater.

Også mere klassiske tidsfordriv kan tages frem fra gemmerne, fx spillekort og brætspil eller et gammelt puslespil, så familien kan hygge sig og være mere sammen, end der ofte er mulighed for i en travl hverdag, med mor og far på arbejde og børn på skole, institutioner og fritidsaktiviteter.

Børns leg med andre børn

Mange forældre har måske været i tvivl om legeaftaler og færden på legepladser. Statsminister Mette Frederiksen opfordrer børn til at holde afstand, også hvis man skal lege sammen udenfor. – Hvis man skal lege sammen, så skal man holde afstand, og man skal ikke være for mange sammen på én gang. – Man kan bruge Facetime og ringe til hinanden. Man kan lege mere med lillebror og lillesøster, end man plejer at gøre, siger Mette Frederiksen.

Også sundhedsminister Magnus Heunicke advarer om legeaftaler med mange forskellige. – Man må gerne have legeaftaler, men kun med én til to venner. Det går ikke, at man leger flere sammen. Eller at man har legeaftaler med mange forskellige venner efter hinanden, siger sundhedsministeren.