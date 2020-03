Indisk dans på Pejsegaarden: Bhangra er for alle

Imtiaz Bagum danser Bhangra, en høstdans som stammer fra Punjab-regionen. Foto: Kaj Bonne

Imtiaz Bagum lærte sig selv at danse Bhangra og nu er den nyudlærte fitnessinstruktør parat til at udbrede dansen til hele verden. Blandt andet fra Pejsegaarden i Brønshøj fordi alle bliver glade af Bhangra, siger hun

Af Gitte Ganderup

Der er dem som allerede for længst har udråbt Bhangra (udtales pangra) til at blive zumbaens afløser, og når Imtiaz Bagum underviser i bhangrabeats, kommer der da også både sved på panden og smil på læben.

– Jeg siger altid til mine deltagere, når de har været i gang lidt: Hvorfor ser i så alvorlige ud? Man skal smile, når man danser Bhangra! Det er en festdans!, fortæller grundlægger af bhangrabeats, Imtiaz Bagum med et stort smil.

Festlig høstdans

Bhangra er traditionelt den dans som man fejrede høsten med i Punjab-regionen som ligger i det nordlige Indien og Paktistan.

– Oprindeligt var det mændende som dansede Bhangra. Kvinderne havde en helt anden dans, men nu danser alle Bhangra. Det er kæmpestort i England og USA, fortæller Imtiaz.

Bhangra består af nogle grundlæggende bevægelser som minder om de bevægelser som man bruger, når man høster. Det er typisk en gruppe som danser sammen og trinnene er bygget op om spark, spring og hop samt buk i kroppen kombineret med forskelige armbevægelser. Sangene hedder boliyan og det mest signifikante ved dem, er den tydelige rytme som opstår fra en dobbeltsidet tromme kaldet dhol.

I punjabi-sikh kredse verden over er Bhangra en integreret del af de festlige begivenheder. Men i følge Imtiaz er der ikke mange som kan danse Bhangra i Danmark. Og det vil hun gerne lave om på.

Bhangra-ambassadør

Imtiaz har bragt bhangraen op til nutiden og ind i et sundhedsperspektiv. Hun har netop afsluttet fitnessinstruktøruddannelsen for at kunne brede dansen ud med viden om kroppen, muskler og sund træning.

Og det lader til at det er en succes, som hun kommer med, hvis man ser på hvor mange følgere hun har på facebooksiden og hvor mange mennesker, som ser hendes videoer, hvor hun filmer både dansevideoer og de fremskridt som hendes elever gør. Med deres tilladelse selvfølgelig.

Derudover er hun udnævnt til ambassadør for Bhangra af Sikh Chamber of Commerce og rejser rundt i verden for at udbrede Bhangra. Men det hele startede med en løbetur.

Optrådte som nybegynder

– Jeg har altid godt kunne lide bhangramusikken. Så en dag hvor jeg var ude for at løbe en tur, besluttede jeg mig for, at jeg ville lære det. Og jeg har altid været meget målrettet, så i stedet for at starte med et trin ad gangen, fandt jeg nogle fede koreografier på nettet og gik i gang med at lære dem.

Imtiaz knoklede på for at lære alle de svære trin og spring. Hurtigt efter start besluttede hun, at hun tre måneder senere ville optræde med bhangra ved sin brors bryllup, hvor der var inviteret 200 mennesker.

– Det var virkelig grænseoverskridende men det gik godt, siger hun.

Brylluppet var i 2013 og Imtiaz fik hurtigt derefter nogle dansehold op at stå, for hun ringede ganske simpelt til nogle fitnesscentre og bød sig selv til.

Fællesskab for alle

Gennem årene har der både været op og nedture men særligt hjælpen fra fitnessinstruktøren Louise Rosendahl peger Imtiaz på som et vendepunkt.

– Louise hjalp mig så meget!, siger hun.

Selv samme Louise danser stadig med og er at finde på nogle af Imtiaz videoer, lige som en masse andre kvinder, og enkelte mænd, med alle mulige forskellige kulturer.

– Jeg skaber et fællesskab og glæde med bhangra som er for alle lige meget hvor man er fra. Det er også fuldstændigligegyldigt om man kan danse eller ej, om man er tyk eller tynd – hvad som helst. Bhangra er for alle!