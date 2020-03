Jazz Lounge i Pilegården

Saxofonist Jens Søndergaard. Foto: presse

Månedens ”Jazz Lounge” i Kulturhuset Pilegården får torsdag den 12. marts, kl. 14-16 besøg af ingen ringere end saxofonisten Jens Søndergaard, som vil underholde med udsøgt og swingende jazzmusik sammen med det faste Jazz Lounge Band.

Af Erik Fisker

Jens Søndergaard er kendt for sin fine jazzfornemmelse, inspireret af store udenlandske saxofonister som Lee Konitz og Art Pepper, og han har med sine små jazzgrupper sat sit præg på både den danske og den europæiske jazzscene, hvor han har vundet flere priser. Dertil kommer samarbejde med nogle af Danmarks kendte bigbands som Klyvers Big Band og Ib Glindemanns Orkester.

Der bliver helt sikkert rift om pladserne i Cafe Pilen, så det er klogt at komme i god tid. Der er gratis adgang og mulighed for at købe kaffe, vand og øl samt spiseligt fra caféen.