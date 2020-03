Københavns Kommune klar med nødpasning

Københavns Kommune har en plan for nødpasning. Pasningen af børn er for de forældre, der skal på arbejde for at holde samfundet i gang

Af Erik Fisker

Opfordringen er meget klar: Man holder børnene hjemme i det omfang, det overhovedet kan lade sig gøre – og der er nødpasning, for dem, der ikke har andre muligheder, lyder det fra Børne- og Ungdomsforvaltningen.

– Ved at lukke institutioner, skoler og steder, hvor mange mennesker mødes, er det håbet, at vi kan undgå at smitte hinanden – og undgå at udsætte vores svage og syge for smitte. Det er det helt overordnede mål. Samtidig skal vi sikre, at de forældre, der skal på arbejde og ikke har andre muligheder, kan få passet deres børn på en god og tryg måde, siger børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen.

I København vil der være daginstitutioner åbne i alle dele af byen. Forældre skal hurtigst muligt melde ind til deres egen institution eller skole, hvis de har et pasningsbehov. Institutionen eller skolen vil fortælle, hvor børnene skal møde ind mandag. Børnene bliver tilbudt pasning i nærområdet, hvor der så vidt muligt bliver taget hensyn til det enkelte barns behov.

– Det er klart, at de forældre, som har en vital samfundsmæssig funktion, skal kunne tage på arbejde og være trygge ved, at deres børn har en god dag i institutionen. Samtidig skal vi sende så mange ansatte hjem som overhovedet muligt for at begrænse smitten. Derfor vil hverdagen blive anderledes, men jeg kan garantere, at vi gør alt, hvad vi kan for at komme så godt som muligt igennem den her tid, siger Jesper Christensen.

Nødpasning gælder som udgangspunkt børn op til og med 3. klasse samt børn med særlige behov op til 18 år. Er der helt særlige situationer for andre børn, kan forældrene kontakte deres skoleleder eller lederen af daginstitutionen.

Skolearbejdet hjemme

Det er målet, at eleverne skal have så meget undervisning som muligt i den periode, hvor man ikke skal møde fysisk op på sin skole. Skolerne vil melde ud på AULA, hvordan undervisning bliver tilrettelagt for de enkelte klasser.

– Der er rigtig gode muligheder for at give eleverne på alle klassetrin en god undervisning, mens skolerne er lukkede. De fleste har adgang til computer og internet, og skolerne vil være opmærksomme på, at alle får det materiale, de har brug for. Vi er særligt opmærksomme på de mindre ressourcestærke familier, som kan få brug for ekstra støtte til undervisningen, og jeg vil generelt opfordre alle til at være opmærksomme på klassekammerater eller andre, der har brug for støtte, slutter Jesper Christensen.