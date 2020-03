Kongelig porcelænsmaler udstiller billeder

Agnes Ehlers med et af sine malerier foran Bellahøj Kirke. Foto: Åse Thuehøj

Brønshøj-kunstneren Agnes Ehlers udstiller i Bellahøj Kirke indtil den 24. april

Af Erik Fisker

Agnes er vokset op i Brønshøj og blev født i 1945. I 1961 startede hun som elev på Den Kongelige Porcelænsfabrik, og senere blev hun ansat som porcelænsmaler i Tranqebar og Baca-afdelingen og til sidst i smykkeafdelingen. Som én af de få, blev hun udvalgt til at få tegneundervisning to gange om ugen i arbejdstiden. Dette betalte fabrikken for, fordi hun var en talentfuld maler.

I 1975 fik hun sit andet barn og stoppede arbejdet på fabrikken, og hendes mand startede en VVS forretning, hvor hun senere blev fuldtidsansat. Tiden gik og hun blev ved med at tegne og male. Som 69-årig gik hun på pension og har derefter malet på fuld tid.

Udstillingen har åben indtil den 24. april alle hverdage fra kl. 9 til 13 og i forbindelse med højmesser og øvrige arrangementer. Den officielle fernisering finder sted søndag den 8. marts, kl. 19 – 21 i Bellahøj Kirke.