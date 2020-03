Kræftens Bekæmpelse søger indsamlere i Husum

Til landsindsamlingen søndag den 29. marts søger Kræftens Bekæmpelse endnu flere indsamlere.

Af Erik Fisker

Til landsindsamlingen søndag den 29. marts søger Kræftens Bekæmpelse endnu flere indsamlere. De penge, der kommer ind ved landsindsamlingen, går til arbejdet med at yde gratis rådgivning og støtte til patienter og pårørende, til forskning og forebyggelse. Overskuddet fordeles med 62 pct. til forskning, 17 pct. til patientstøtte, 18 pct. til forebyggelse og 3 pct. til administration. Unge under 18 år skal gå to og to, mens børn under 13 år skal følges med en voksen. Man kan melde sig som indsamler på 7024 2020 eller på www.indsamling.dk. /EF