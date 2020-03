Leo Rosschou og Spræng-Smith

Leo Rosschou, tv, sammen med modstandsmanden Gunnar Krogsbøll (født 1925) under en reception i Frihedsmuseet, februar 2012. Foto: KV.

I midten af 1980’erne kom jeg af og til på Brønshøj Borgerkro, som dengang ejedes af en ældre dame, Tove. Hun havde en fin sans for fest og socialt samvær. Og så havde hun en særlig attraktion i en god ven, Leo Rosschou, som spillede harmonika og endda opførte sommerrevyer med lokalt islæt i Mosehuset på hjørnet af Hareskovvej og Mosesvinget.

Af Kaare Vissing

Leo, som blev født den 24. december 1928, er en interessant person. Som ganske ung blev han optaget i landets mest berømte sabotage-organisation BOPA (Borgerlige Partisaner). Dens oprindelige navn var KOPA (Kommunistiske Partisaner), men da Frihedsrådet blev dannet i efteråret 1943 og forenede alle gode modstandskræfter fra det yderste venstre, Danmarks kommunistiske Parti, til det yderste højre, De Konservative og Dansk Samling, foretog man navneskiftet til BOPA.

Jeg havde i 1984 skrevet speciale om Den københavnske Folkestrejke 1944 (KU) efter i tre-fire år at have beskæftiget mig intenst med Besættelsen 1940-45. Dertil var Leo og jeg medlemmer af Frihedsmuseets Venner, så vi fik ofte en snak om vores fælles interesse. En dag havde han en af sine BOPA-venner med på Brønshøj Borgerkro – en ældre mørkhåret herre.

Leo præsenterede ham som ”Spræng-Smith” (hans dæknavn under krigen). Jeg erindrer dog ikke, at det førte til nogen videre samtale. Ærgerligt, for alene navnet burde have vakt min nysgerrighed. Jeg har dog for nylig fået rig mulighed for at indhente det dengang forsømte. Frihedsmuseet udsender nemlig hvert år en bog til sine medlemmer, og i januar 2020 var det Søren Knudsens ”SPRÆNG-SMITH – I BOPA-sabotøren Knud Børge Jensens fodspor”.

Grundet sin unge alder i 1944-45 var Leo Rosschous indsats ret beskeden – i reglen brugte BOPA sine så unge medlemmer til at stå vagt, når de lidt ældre sabotører gik i gang med at placere bomber i de virksomheder, der arbejdede for tyskerne. Men han blev siden en gedigen kapgænger og langdistanceløber – med fem individuelle danske mesterskaber, 19 danske rekorder og deltagelse ved OL i Rom 1960 i 20 km kapgang.

Spræng-Smith var også en udholdende fyr om end i en helt anden disciplin: som overlever i KZ lejrenes helvede. Det skal vi høre nærmere om næste gang på basis af Søren Knudsens bog.