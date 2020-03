Liva vandt MGP

Liva foran Café Staalvand på Brønshøj Torv. Foto: gg

Lørdag aften blev den 13-årige Liva fra Brønshøj vinder af MGP i Royal Arena foran en fyldt hal og utallige foran tv-skærmen. Vindersangen hedder ”Ingen plan b”, og handler om klimaet.

Af Erik Fisker

– Min sang handler om alle de ting, som man godt selv kan gøre. Jeg håber, der er masser af børn, som lærer at synge den og så lytter til, og så lytter til hvad sangen fortæller, har Liva fortalt Brønshøj-Husum Avis.

MGP er børnenes Melodi Grand Prix og afholdes af Danmarks Radio, første gang i 2000. For at deltage i MGP skal man være mellem 8 år og til og med 15 år, når MGP-showet vises på DR, og deltageren skal selv skrive tekst og musik til din sang – og dermed selv have samtlige rettigheder. Deltagerne kan dog godt få hjælp til at skrive sangen.

Liva har haft travlt op til MGP, og travlheden fortsætter med ekstra mange optrædener rundt om i landet.