Martin Arnoldi – vor trubadur hinsidan

Martin Arnoldi, tv., og H. C. Birkeland på lun tværfløjte. Foto: kv

I sin tid som leder af Kulturhuset Pilegården skabte Peter Steffensen kontakter til en række danske og udenlandske sangere og musikere. Som programlægger for Music House Brønshøj har han bevaret forbindelsen med nogle af de bedste af kunstnerne, og derfor kan kulturhusets ”pilgrimme” en gang om året farte til det særlige musikalske mekka, som den dansk-svenske trubadur Martin Arnoldi byder på i form af især svenske viser.

Af Kaare Vissing

Den 20. januar sidste år var Arnoldi helt oppe og ramme loftet i Café Pilen – for undertegnede blev det en af de allerstørste kunstneriske oplevelser i kulturhuset gennem 25 år! Helt deroppe var Arnoldi ikke under sin koncert den 1. marts i år – unikke øjeblikke vokser ikke på træerne, men lidt mindre kan sagtens gøre det!

Således blev Martin Arnoldis koncert en god oplevelse. Hans alsidige stemme, fremragende guitarspil og begavede fortællekunst fornægter sig aldrig. Han serverede 16 sange – til halvdelen blev han assisteret af Niels Hofman (basguitar) og H. C. Birkeland (mundharpe og tværfløjte).

Arnoldi gav en række hits skabt af blandt andre Paul Simon, Beatles og Bob Dylan (Don’t Think Twice). Hvad den sidste angår, gav det Arnoldi lejlighed til at omtale ”Den svenske Bob Dylan”, Ola Magnell (født 1946), der døde den 6. februar i år. Cornelis Vreeswijk (1937-87) var ikke nævnt i diverse annoncer, men det var ham, som Arnoldi gjorde til koncertens tyngdepunkt med ikke færre end tre numre som afslutning på første afdeling.

Anden afdeling blev endnu mere præget af svenske viser: To af Arnoldi selv, Evert Taubes ”Flickan i Havanna”, J. Bergs politisk korrekte ”Sverige” (”Välkommen hit, vem du än är”) og endelig som Arnoldis faste ”punktum”, Tennander-klassikeren ”Stolta Stad”. Og dog – til allersidst gav trioen som ekstranummer Björn Skifs og Peter Hällströms ”Håll mitt hjärta”. Men ih, hvor jeg savnede Paul McCartneys genistreg ”The Long and Winding Road”, som Arnoldi sang så eminent sidste år!