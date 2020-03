Mathilde giver andre mødre en pause

Mathilde Vinther-Larsens lille rejsebureau hedder Leaf Travel. Leaf, som betyder blad, skal være med fordi det symboliserer det træ, som hendes datter er begravet under og den udvikling som hun og hendes familie har været igennem. Foto: Kaj Bonne

Livet gjorde gevaldige knuder for Mathilde og hendes familie. Derfor lagde hun det om og arbejder nu hjemme fra spisebordet med at give mødre pauser

Af Gitte Ganderup

Da Mathilde og hendes familie mistede deres ufødte datter i 2015, blev det starten på først et mere hektisk liv med mere arbejde og fokus på den karriere, som var på sporet i forskerverdenen. Men det fokus resulterede i sygemelding med stress og et behov for at prioritere om.

– Jeg havde et job, som der skal lægges mange timer i. Og jeg gik med en drøm om at lægge livet om, så der blev mere tid. Men hvordan gør man lige det? Nu har jeg i stedet tid til at gå så langsomt hjem fra børnehave som kun en 3-årig kan, fortæller Mathilde på 38 år fra det store køkken som også danner rammen om hendes arbejdsliv og hverdag nu.

På væggen hænger et lille billede af at et stort smukt træ. Det er under det træ at Mathildes tredje barn, datteren Fenja som døde og blev født i 2015, er begravet.

Datterens død blev den oplevelse som Mathilde aldrig ønskede for sig selv eller nogen anden, men alligevel blev det også startskuddet til et liv og en hverdag som Mathilde nyder.

Hvordan?

I dagene efter fødslen, forsøgte Mathilde og hendes mand at opretholde en nogenlunde normal hverdag for børnene, hvor de hankede op i sig selv og deres sorg, når de to ældre søskende, Esmeralda og Herman, kom hjem om eftermiddagen.

– Jeg læste en masse om det, men de andre som havde mistet var slet ikke som mig, følte jeg. Heldigvis har min mand og jeg den samme tilgang til hvor meget og hvordan sorgen skal fylde i hverdagen. Vi fandt vores egen vej og havde også nogle gode år, hvor hverdagen vendte tilbage. Men glæden føltes anderledes, for tabet var og er der konstant, fortæller hun.

Den præcise årsag til at familien mistede deres lillesøster kendes ikke men faktum er, at hun ophobede væske i kroppen som pressede hendes organer og hun døde af hjertestop.

Sygemelding

Mathilde kom tilbage til sin stilling efter den barsel, som man også har ved et dødfødt barn, men skiftede derefter job i et forsøg på at få det bedre.

Desværre var arbejdsmijøet ikke i top på den nye arbejdsplads og hun endte med at få stress. Og så sad hun der. I køkkenet ved spisebordet.

– Jeg ville gerne lave noget som gjorde mig glad og som gav mere tid og fleksibilitet til børnene, fortæller hun.

Men hvad kan man lave, når man gerne vil være selvstændig, er uddannet i folkesundhedsvidenskab og gerne vil have mere fleksibilitet i arbejdslivet? For Mathildes vedkommende blev det et tilbageblik på den yogarejse som hun havde arrangeret for sine veninder.

– Jeg ville gerne på en yoga-rejse men det skulle også være lækkert med en god seng til at sove længe i og god mad med vin til. Det kunne jeg ikke finde dengang, så jeg sammensatte selv en rejse til min veninder og jeg, hvor vi kunne få en pause.

Det havde været sjovt og derfor tænkte Mathilde, at det måtte være vejen at gå.

Ny hverdag

Dermed var konturerne af en ny hverdag med en mor som arbejdede hjemme fra spisebordet tegnet.

– Det har været svært og med en stejl læringskurve, for jeg kunne jo ingen af de ting, som man skal kunne for at starte op selv, siger hun.

Og livet som selvstændig har netop givet den tid og glæde til familien, som var meningen. Men det er ikke uden at måtte lave om i andre afdelinger også.

Nu er der tid og glæde ved jobbet hver dag, For at supplere familiens indkomst arbejder Mathilde som handicaphjælper på deltid.

Det var ikke planen, at hun skulle have et andet arbejde, men at få økonomien til at hænge sammen i familiens hverdag, er også en del af formålet med at blive gladere.

Hverdag med ro

Og roen, pausen, som Mathildes rejsebureau udbyder og har som fokus, kan hun også selv mærke nu.

– Jeg er ikke presset længere som mor. Jeg er mere afslappet i rollen. Og det har jo også noget at gøre med rollen som mor og kvinde med et 8 til 16 job ikke efterlader noget tid til en selv, siger hun.

Og den tid og ro finder hun hver dag nu med de seks timer alene som sin egen chef, med præcis de pauser som hun har brug for, inden Hubert på tre år skal hentes og de store børn på 8 og 11 år kommer hjem. En ro og en forskel som kan mærkes tydeligt i hverdagen.

– Det betyder at ja, jeg vil gerne sidde og lave et puslespil med dig. Shit det gad jeg da ikke for fem år siden. Og det er jo skræmmende, men jeg har mere overskud nu, siger hun.