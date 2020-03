Movia reducerer antal afgange med 35 procent

Også Movia tilpasser sig efter coronasituationen. Fra denne uge og frem til og med 13. april vil selskabets bus- og togtrafik køre med færre afgange, oplyser Movia i en pressemeddelelse.

Af Erik Fisker

Konkret vil busserne i Storkøbenhavn på hverdage komme til at køre efter lørdagskøreplanerne. I weekenden kører busserne efter de normale weekendplaner.

– Der er tale om et midlertidigt tiltag under særlige omstændigheder, og vi håber på kundernes forståelse i denne helt ekstraordinære situation, lyder det fra Movia.