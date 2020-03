Nordhavns-metro i København åbnet i stilhed

Den nye metrolinje M4 mellem Nordhavn og København H kørte lørdag i sidste uge sin første tur uden officielle deltagere fra kongehuset, Københavns Kommune eller ministerier.

Af Erik Fisker

Årsagen til den stille åbning skyldes coronavirus, hvor hensynet har været at undgå mange mennesker og risiko for smittespredning. – Hvis der er nogen, som meget gerne vil på udflugt og se, hvordan den ser ud, så appellerer jeg virkelig til, at de venter med at gøre det til efter den 13. april, siger Henrik Plougmann Olsen fra Metroselskabet til TV2.