Nyt fra Lokalhistorisk Selskab

Lokalhistorisk Selskab har udgivet hæfte nr. 120 i sin serie om den lokale historie

Af Erik Fisker

Fire gange om året udsender Lokalhistorisk Selskab for Brønshøj, Husum og Utterslev hæftet ”Nyt fra Lokalhistorien” og har netop udgivet nr. 120, der er på 24 sider. Som sædvanlig indeholder hæftet interessante og spændende beretninger om emner fra bydelens historie.

Den nyeste udgave af hæftet indeholder blandt andet en artikel af den 88-årige Jytte Zabel, hvor hun fortæller om sin barndom i Brønshøj. Jytte Zabel har i mange år boet på Basnæsvej med sin nu afdøde mand, Hans Åge Zabel, mens hun i sin barndom boede hun på Torbenfeldtvej i ejendommen Anneberghus. Om sommeren boede familien i kolonihavehus i Haveforeningen Bellevue i Husum.

Hæftet indeholder også et spændende uddrag af Jan Mejlsings fortælling om grundejerforeningen DanaParks historie, der startede i 1912 og omfatter et villaområde i Husum blandt andet omkring vejene Dyssevænget, Åvendingen og Brovænget samt Kildeløbetog grænsen til Rødovre Kommune. Da Havebyen Danas Park købte grundene i 1912 var prisen ca. 1,15 kr. pr. kvadratmeter. Jan Mejlsing har selv i en periode været formand for Dana Park, og har gravet dybt i arkiverne for at give en interessant beskrivelse af områdets udvikling fra den tidligste bebyggelse med lysthuse, redskabsrum og skure til egentlige villaer og parcelhuse.

Der er også en omtale af et besøg, hvor medlemmer af Lokalhistorisk Selskab besøgte Iman Ali Moskeen på Vibevej. – Vi var i Aladdins hule. En uforglemmelig eftermiddag hvor vi fik set alt inden døre iført strømpesokker og tørklæder (kvinderne). Den meget charmerende og vidende Mahdi, hvis familie er fra Iran og selv vokset op i Danmark, var guide og svarede på alt, hvad vi havde lyst til at spørge om, skriver Helge Baun Sørensen blandt andet.

www.lokalhistorie-bhu.dk/