Oh Danmark, hvad er det dog der sker?

Jeg lærte som ung, respekt for de ældre, de har været med til at skabe det samfund vi har.

Af Freddy A. Christensen

Af Freddy A. Christensen, Gavlhusvej 13, Brh.

Jeg lærte som ung, respekt for de ældre, de har været med til at skabe det samfund vi har. Jeg lærte der findes ordblinde og talblinde. Noget nyt er vi er blevet meneskeblinde.

Nu vil man afskaffe de ældres (mimrekort) buskort. Hvad gør gamle fru Hansen lidt svagtseende, nedsat hørelse og begrænset gangdistanse. Hvordan får man styr på stok, indkøbsnet, balancen er heller ikke for god, samtidig med at rejsekortet skal læses, det er svært nok at komme op og ind i bussen og holde styr på det hele.

Skynd sig at sætte sig, hvis der er plads! Inden bussen kører. Ved udstigning skal man rejse sig i god tid, fare for at falde, og have styr på det hele, læse rejsekortet ud, hvis man husker det, gebyret truer.

Lad os sætte farten ned og gennemtænke forandringer grundigt inden gennemførelse. Og hvor har Kaare Vissing og Ole Vestergård dog ret.

Der er så meget dårlig EDB, at ingen kan overskue sammenhæng og konsekvenserne af det.