Portræt af Otto Brandenburg

Visens Venner Brønshøj afholder temaaften fredag, den 13. marts, kl. 19.00 i Kulturhuset Pilegården

Af Erik Fisker

Otto Brandenburg var en sanger, der beherskede mange forskellige musikalske genrer. Han fik sit gennembrud i slutningen af 1950’erne og blev det helt store teenageidol. Der er nu mulighed for at høre baggårdspumaens historie og sange. Otto Brandenburg kunne synge alt fra rock, twist, swing, pop, jazz og visesang, og var også et populært medlem af vokalkvartetten Four Jacks, som han dog forlod til fordel for en solokarriere.

Otto Brandenburg levede et stærkt men også hårdt liv, og som det er tilfældet med så mange store kunstnere, sled det ham op til sidst. Men samtidig er det også med til, at der kan tegnes et spændende portræt.

Aftenen visevært er Wiri Nøhr, og dørene åbnes allerede kl. 18, hvor der er fællesspisning og skålsange. Bestilling af bord og mad hos Pia Ejler på mail: fruejler@gmail.com. Læs mere på visensvennerbronshoj.dk