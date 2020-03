Så triller bolden på TG igen

KAMPEN ER AFLYST!!! Det er nu mere end fire måneder siden, at der sidst var fodbold på Tingbjerg Ground, men på lørdag triller bolden igen, når vi møder Avarta i forsøget på at holde fast i vores top 3-placering.

Af Christian Haslund, Brønshøj Boldklub

Vi skal også gøre opmærksom på, at der højst bliver lukket 1000 tilskuere ind til kampen mod Avarta grundet Corona-virussen og anbefalingerne fra myndighederne.

Men allerede i weekenden sparkede vi foråret i 2. division i gang, da vi tog turen til Helsingør. Her så det lovende ud efter 1. halvleg, men vi blev kørt over i 2. halvleg af en FC Helsingør-hold, som vidste, hvorfor de er favoritter til at tage den ene oprykningsplads i 2. division.

Men nu er det heller ikke FC Helsingør, som vi skal måle os med, men derimod de andre hold i rækken. Derfor forventer vi en helt anden præstation og resultat mod Avarta på lørdag. Netop Avarta er et af de hold, som har 3. pladsen indenfor rækkevidde, og vi ved jo, at en placering i top 3 giver en ekstra hjemmekamp i slutspillet. Derfor er det vigtigt at tage alle tre point, når de grønblusede fra Rødovre kigger forbi.

Heldigvis vidste 4-1 nederlaget til FC Helsingør sig heller ikke at have de store konsekvenser mht. fastholdelse af top 3, da de øvrige resultater i Øst-rækken var til vores fordel. Og med fem runder tilbage har vi alletiders chance for netop at ende i top 3.

Men det kræver en sejr på lørdag mod Avarta, og her har vi brug for Danmarks smukkeste på tribunen, så tag alle dem du kender i hånden – bare husk håndsprit først – og tag dem med ud til Tingbjerg Ground, når det går løs den 14. marts kl. 15.

Derudover ønsker vi Avartas spillere og supportere velkommen til en forhåbentlig god og velspillet kamp.