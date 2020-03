Sådan sikrer du en stabil økonomi

SPONSORERET INDHOLD: Det er vigtigt at sikre dig økonomisk, således du er rustet til at imødekomme uforudsete hændelser. Er du ikke det, kan det få konsekvenser for din økonomi. Uforudsete hændelser kan være alt fra en dyr tandlægeregning eller mekanikerregning til tab af erhvervsevne eller sygdom. Det er aldrig til at vide, hvad dagen bringer, og derfor er det altafgørende at sikre dig på bedste vis.

Af SPONSORERET INDHOLD

Men hvordan sikrer du så, at din økonomi er stabil – og at den også forbliver stabil ved uforudsete hændelser? Det giver vi dig nogle tips til her på siden, sådan du rent økonomisk bedre kan stå imod livets hændelser.

Hjælp til medicin og behandling

I Danmark sikrer den offentlige sygesikring, at alle borgere får gratis behandling af speciallæger og læger samt får tilskud til behandlinger og medicin. Dog vil en privat sygeforsikring såsom Sygeforsikring Danmark give rabat på privathospitalers behandlinger og medicintilskud. Derudover vil en sundhedsforsikring dække behandling, undersøgelser, genoptræning og medicin.

Det kan altså være en rigtig god idé at overveje at tegne en sygeforsikring eller sundhedsforsikring. På denne måde vil omkostningerne være mindre, hvis du engang har brug for behandling, medicin, undersøgelse eller genoptræning.

Har du ikke en forsikring hertil, kan din økonomi presses ved sådanne regninger. Her kan det være nødvendigt at optage et lån for at have mulighed for at betale omkostningerne. Ender du i en situation, hvor det er nødvendigt at optage et lån, er det en fordel at foretage sammenligning af lån. På denne måde er du sikker på, at du får det bedste lån af penge.

Sammenlign lån online for at få det bedste overblik over dine muligheder for lån af penge. Du skal ikke være bange for at låne penge – især ikke, hvis din økonomi ikke tillader andet. Dog skal du sørge for, at du får det billigste lån. Her er de forskellige sammenligningssider online et uundværligt værktøj, da de kan overskueliggøre låneomkostningerne.

Hvis du bliver syg og taber erhvervsevne

Du kan komme ud for, at du bliver så syg, at du taber din erhvervsevne – og her kan din økonomi virkelig presses til det yderste. De fleste lønmodtagere i Danmark har igennem den arbejdsgiverbetalte pension en forsikring, som sikrer mod tab af erhvervsevne. Denne dækker dog ikke ret meget, hvorfor mange har brug for yderligere dækning.

Det er kun muligt at opnå førtidspension, hvis din tilstand ikke forbedres, og du er for syg til at arbejde i et fleksjob. Selvom denne løsning er bedre end ingenting, er det alligevel en løsning, som er hård for budgettet.

For at skabe en bedre stabilitet i økonomien kan du med fordel tegne en forsikring mod tab af erhvervsevne. Dette kan du enten gøre ved at tegne en individuel forsikring eller som en kollektiv ordning i din pensionsopsparing. Typisk er det billigst at forhøje din dækning på din pensionsopsparing. For at få de bedste forhold ved tab af erhvervsevne bør du vælge en dækning, som sikrer 60 til 80 procent af din lønindkomst.

Mangler du flere gode råd om økonomi, kan du her få 15 råd på dr.dk.