Sæsonstart for Det Økologiske Folkekøkken på ECV

UDSKUDT PGA CORONASMITTE!!! Det Økologiske Folkekøkken på EnergiCenter Voldparken tager den 12. marts, kl. 17.30 hul på 13. sæson.

Af Erik Fisker

Fællesspisningen er blevet en fast tradition i Brønshøj-Husum, og EnergiCenter Voldparkens ansatte og frivillige har siden 2014 afholdt 20 folkekøkkener om året.

Folkekøkkenet er imødeset med stor forventning af mange lokale beboere. – Det er ret fantastisk, hvordan ansatte og frivillige formår at bespise over 200 gæster pr. gang i super god stemning, siger Simon Glode Ekkelund, hvis familie er stamkunde i folkekøkkenet.

Det Økologiske folkekøkken er med til at samle mennesker fra lokalområdet, og Folkekøkkenet bliver ved med at trække nye gæster til. ‘

– Når du er ny i bydelen, så er det en god måde at udbygge dit netværk, siger Mads Faber Henriksen, som er leder af Frivilligcentret på EnergiCenter Voldparken.