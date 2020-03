Servering gennem lugen

Nye tider på Brønshøjvej. Foto: ef

Brønshøj Bistro holder åbent fra kl. 9 til 19 – men kun for afhentning

Af Erik Fisker

På grund af risikoen for smittespredning lukkede Brønshøj Bistro onsdag i sidste uge for servering i de hyggelige lokaler på Brønshøjvej, men til gengæld blev der åbnet for take-away gennem en luge. Ved lugen er opsat en pavillon, og fra kl. 9-17 kan der blandt andet hentes kaffe, kager og sandwich. Mellem kl. 17 og 19 kan man hente dagens ret, og det ser ud til, at initiativet har fået en god modtagelse.

– Vi har fået en rørende opbakning til vores take-away fra kunderne, og der har været en god aktivitet ved vores luge, siger Martin Grønbech fra Brønshøj Bistro. Han opfordrer til at ringe først, så der ikke er for mange i køen. – Vi begrænser antallet af gæster, det giver en fornuftig afstand. Covid 19 smitter ikke gennem fødevarer, og vi er omhyggelige med at bryde smittekæden, så der ikke er direkte kontakt mellem ansatte eller gæster, tilføjer Martin Grønbech.