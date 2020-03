Slut med kunstgræsbaner?

Måske er det snart slut med flere kunstgræsbaner i Brønshøj. Det er naturstridigt, at løbe rundt på plastic og indånde mange miljøfremmende stoffer.

Af Finn Rudaizky

Af Finn Rudaizky (DF), medlem af Regionsrådet for Hovedstaden og Borgerrepræsentation

Måske er det snart slut med flere kunstgræsbaner i Brønshøj. Det er naturstridigt, at løbe rundt på plastic og indånde mange miljøfremmende stoffer. Det kan få frygtelige konsekvenser for unge mennesker, senere i livet – så’n lidt asbestagtigt. Måske får det først fysisk konsekvens, når “børnene” bliver 40-50 år gamle.

Men det er betænkeligt, at der både er flammehæmmere, blødgørere, tungmetaller og mikroplast på en fodboldbane af kunstgræs, til børn og unge. Hvad kan det ikke få af betydning for de unges generelle sundhedsforhold, bl.a. fertilitetsforhold, åndedræt m.m.

Vi bør derfor sikre, at der indhentes miljøundersøgelser for brugere og baner fra forskellige kunstgræsanlæg. For i en miljøkonsekvensrapport fremgår det, at “Udvaskning fra kunstgræstæpper er ikke undersøgt siden Miljøstyrelsens udgivelse om emnet i 2008”.

Men, undersøgelser på dyr viser, at flere kemiske forbindelser fra kunstgræsbaner skader arveanlæggene, påvirker immunsystemet, påvirker forplantningsevnen og er kræftfremkaldende. Jeg synes vi skal tage det alvorligt. Lad os få det ordentligt undersøgt. Indtil det er sket, så måske lige tøve lidt med anlæg af flere kunstgræsbaner. Lige nu er det sikre løb, at bibeholde fodboldbaner som naturgræsbaner.