Slut på en æra – tandtekniker Mette Wagner siger stop

Fra d. 1/4 er det slut med at have patienter i stolen hos tandtekniker Mette Wagner på Frederikssundsvej 278A. Foto: Henrik Hvillum

Borgerne i hjertet af Brønshøj-Husum, nærmere bestemt på Frederiksundsvej 278A, har siden 1980 kunnet besøge tandteknikeren Mette Wagner, hvis klinik har været en del af gadebilledet i adskillige år

Af Henrik Hvillum

Men d. 1. april er det slut. Efter 40 år i de samme lokaler har Mette Wagner valgt at trække sig tilbage. Normalt taler man ikke om en dames alder, men med egne ord var hun en lille grønskolling på 26 år, da hun åbnede for tandbehandling. Så kan de matematikkyndige selv lave resten af beregningen…

Selv om der var travlhed og patienter en masse, formåede hun og husbonden Henrik alligevel at få fire børn, men det kunne kun lade sig gøre at få dagligdagen til at fungere, fordi hun måtte ansætte manden i firmaet. Og nu har han været med i 35 år:

– Vi har knoklet derudaf på bedste beskub. Min mand er oprindelig møbelsnedker, siden merkonomuddannet, og på et tidspunkt undersøgte vi, om han kunne få orlov fra sit job for at arbejde her. Det kunne han ikke, det var knald eller fald. Og så viste det sig, at vi supplerede hinanden meget godt, fortæller Mette Wagner med en energi og et livsmod, som antyder, at hun ikke kommer til at kede sig i sin nye rolle som pensionist.

Også selv om en tidligere passion for at køre på motorcykel er blevet parkeret en smule.

Kommer til at savne patienterne

Men hun indrømmer, at hun kommer til at savne sine patienter og det sociale aspekt i jobbet. Visse af dem er faktisk tredje generation siden starten i 1980.

– Jeg startede med bedstemoren, så blev det datterens tur og nu er det barnebarnet, der kommer og får lavet tænderne, så jeg har fulgt dem i årevis. Faktisk er jeg ikke god til smalltalk, men her snakker vi ligeud om tingene og vender hverdagen, siger Mette Wagner.

Blandt en ganske særlig gruppe patienter bliver hun utvivlsomt savnet, når ”biksen” lukker om få uger, og lokalerne laves om til beboelse. Mette Wagner har nemlig af egen drift taget sig særligt af socialt udsatte og andre mindre privilegerede borgere.

– Det er folk jeg får fra misbrugscentrene, hvor de typisk går i metadonbehandling, eller de kommer fra væresteder og lignende. Jeg har været så heldig at vinde deres tillid, for de bliver ellers ikke behandlet særlig pænt af samfundet, så de er vant til at få alle de øretæver, der kan ligge på et menneske. Dem er jeg ked af at overlade til deres egen skæbne, slutter Mette Wagner, som efter planen skal bruge pensionistlivet på samvær med børnebørnene og forskellige kreative aktiviteter.