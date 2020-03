Sønderjyder fik krigsskader

I 2020 er det 100 år siden, at Sønderjylland blev genforenet med Danmark. Udstilling på Brønshøj Bibliotek

Efter Genforeningen overtog den danske stat forsorgen for de krigsskadede sønderjyder, der havde kæmpet i den tyske hær under 1. verdenskrig. Udstillingen sætter fokus på, hvordan livet formede sig for de psykiske krigsinvalider, og hvordan omgivelserne så på dem.

Krigsneuroser omhandler en af Genforeningens skyggesider og søger at styrke bevidstheden om, at 1. verdenskrigs psykiske omkostninger også fik vidtrækkende implikationer i Danmark – ikke kun i de krigsførende lande. Udstillingens nutidige relevans understreges ved at trække tråde fra de problemstillinger som krigsveteranerne mødte efter genforeningen til nutidens håndtering af bl.a. PTSD.

Udstillingen er støttet af Kulturministeriets og Folketingets pulje til markering af Genforeningsjubilæet.

Udstillingen kan ses på Brønshøj Bibliotek den 4.-20. marts.