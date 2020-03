Spejderhus med problemer

P-pladser og vejadgang kan måske udsætte byggeriet

Af Erik Fisker

Byggeriet af et spejderhus på grunden ved Brønshøj Vandtårn er tilsyneladende løbet ind i nye udfordringer – uagtet at finansieringen er på plads og der er givet byggetilladelse til spejderhuset. Byggetilladelsen er dog givet under forudsætning om, at der gives vejadgang fra de private fællesveje, der på tre sider omgiver grunden til etablering af 6 parkeringspladser.

Den lokale grundejerforening har dog ikke været interesseret i, at Københavns Kommune/spejderforeningen får vejret til de private veje. Dette betyder, at der eventuelt skal etableres vejadgang fra Brønshøjvej, og Teknik- og Miljøforvaltningen oplyser, at der nu er en byggetilladelse på vej med vejadgang fra Brønshøjvej, dvs. en tilkørselsvej til venstre for det fredede vandtårn.

Realiseres denne vejadgang, betyder det, at der vil blive 50 % mere belægning på grunden end den oprindelige placering af parkeringspladserne. De nye p-pladser vil dog ikke give anledning til, at der skal fældes flere træer på grunden.

Det er dog ikke gratis, at etablere en indkørsel fra Brønshøjvej, og der arbejdes p.t. på at prissætte merudgifter til rådgivning, belægning til p-pladser, etablering af overkørsel og et muligt krav om øget belysning.