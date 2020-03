Spejderhus på vej

Spejderhuset skal bygges her og bliver på 445 kvadratmeter i 1½ etage omkring et indre gårdrum med en port. Foto: ef

Der er udsigt til snarlig byggestart på nyt spejderhus på grunden ved Brønshøj Vandtårn

Af Erik Fisker

Kultur- og Fritidsudvalget på Københavns Rådhus har i sidste uge besluttet, at forvaltningen kan udarbejde en særlig udbetalingsplan for spejderne i Bellahøj 21st Barking, som er tilpasset foreningens plan og muligheder for mellemfinansiering af byggeriet af et nyt klubhus ved Brønshøj Vandtårn på Brønshøjvej 29.

Bellahøj 21st Barking har tidligere haft klubhus på Herbergvejen ved Bellahøj, men dette hus blev revet ned i forbindelse med nybyggeri af boliger, og spejderne har de seneste år haft til huse i Rytterskolen på Brønshøj Torv, mens de arbejdede for etablering af et nyt klubhus i Brønshøj. Flere muligheder for lokalisering har været undersøgt, men byggeriet af det nye hus til spejderne vil ske på grunden ved Brønshøj Vandtårn på trods af heftig lokal modstand.

Projektet er nu fuldt finansieret, og skønnes at komme til at koste i alt 21 mio. kr. Budgettet er sammensat af 8,8 mio. kr. fra Københavns Kommune, 4,5 mio. kr. fra A.P. Møller Fonden, 4,5 mio. kr. fra Lokale- og Anlægsfonden, 2,5 mio. kr. fra Knud Højgaards Fond, 0,5 mio. kr. fra mindre fonde, samt spejdernes egen opsparing på 0,6 mio. kr. Spejderforeningen har oplyst til Københavns Kommune, at byggeriet igangsættes i marts 2020 og ibrugtages i marts 2021.