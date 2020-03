Styr på fortsat billig kollektiv trafik til vores ældre

Chok og frustration ramte mange af vores ældre borgere, da de modtog DOT’s første forslag om harmonisering af takstsystemet, der ville betyde en afskaffelse af det københavnske ‘mimrekort’.

Af Trine Madsen (S), ordfører for Sundhed og Omsorg i København og Andreas Keil (S), medlem af Movias bestyrelse

Chok og frustration ramte mange af vores ældre borgere, da de modtog DOT’s første forslag om harmonisering af takstsystemet, der ville betyde en afskaffelse af det københavnske ‘mimrekort’. Og meget forståeligt, for det var en løsning, der ville ramme helt og aldeles skævt for Københavnske pensionister.

DOT tog da også hurtigt konsekvensen af de mange højlydte protester, og udskød beslutningen om den varslede model for harmonisering.

Det glæder os meget. Nu er parterne for den kollektive trafik gået tilbage til tegnebrættet, og vi afventer en ny og bedre løsning, der ikke rammer så urimeligt for de københavnske ældre, som den første. Det er derfor meget vigtigt for os i Socialdemokratiet, at den nye løsning bliver rimelig og transparent, og at parterne husker at inddrage vores ældre- og handicaporganisationer i udarbejdelsen af en ny aftale.

For det er alfa og omega, at vores aktive ældre borgere har råd til at bruge den kollektive trafik. For den enkelte betyder det, at man kan opretholde sine aktiviteter og sociale relationer. For lokalområderne betyder det f.eks. at de frivillige i ældreklubberne kan opretholde aktivitetsniveauet. Ingen må tvinges til at blive hjemme grundet økonomi. Sådan skal de aldrig blive i København.

Alle er vi optagede af at finde en god løsning. Men som kommune kan vi ikke løse opgaven alene. Derfor mener vi det er rigtigt at Københavns Borgerrepræsentation nu også henvender sig til ministeren for at få hjælp til en løsning.

Vi ser frem til et godt og inddragende samarbejde om en kommende model til gavn for de københavnske pensionister.