Take away Påske fra Bellahøj Kirke

I Bellahøj Kirke plejer man skærtorsdag at holde gudstjeneste og spise sammen. Billedet er fra påskebordet forrige år. I år kan kirkegængerne i stedet hente en påskepose ved kirken. Foto: Thorben Dahl.

Af Erik Fisker

Nadverbordet er symbol for fællesskabet i kirken, og det fælleskab kan man ikke dele med hinanden i år. Derfor har præster og menighedsråd taget initiativ til at give alle borgere i Bellahøj-Utterslev sogn en påskepose som blandt andet består af hæfter med påskens prædikener, påskevin og påskegodter. For at få en pose skal man kontakte Lis eller Torben senest tirsdag 7.04 på tlf. 61303497 eller 23254070 (alle dage mellem kl. 17 og 20) eller mail til lislynge2700@gmail.com.

Posen er gratis for borgere i sognet og sognebåndsløsere og vil blive udleveret foran kirken skærtorsdag den 9. april mellem kl. 11 og 14. For borgere udenfor sognet, koster posen 50 kr. For dem der ikke er i stand til at komme forbi kirken for at hente posen, vil det være muligt at få påskeposen bragt ud.

Påskedagenes prædikener (skærtorsdag, langfredag osv.) kan man også finde på www.bellahoejkirke.dk og kirkens facebookside: www.facebook.com/bellahojkirke