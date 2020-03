TDC graver igen i vores fortove

Så sker det igen. Vores før så pæne fortove graves atter op for 3. gang indenfor 5 år og efterlades med knækkede fliser og ødelagte flisekanter og mudder overalt hvor der tidligere lå grus.

Af Jørgen Olsen

Jørgen Olsen,Højstrupvej 111, Brønshøj

TDC har fået gravetilladelse af Københavns kommune til igen at grave deres for os borgere ”helt uundværlige” fiber ned. Vi venter så bare på hvornår den næste fiberudbyder igen skal grave og helst inden at vi kan få reetableret fortovene af den tidligere skadesvolder da dennes erstatningsansvar herved bortfalder.

Vi har gennem de sidste 10 år brugt 10 millioner kr. som vi har betalt af egen lomme og helt uden mulighed for at fratrække beløbet på selvagivelsen og så giver en socialdemokratisk ledelse i Københavns kommune TDC, et privat selskab som er ejet af udenlandske kapitalfonde, tilladelse til at reelt bare påføre os udgifter og gener.

Ydermere så har man aldrig varslet gravearbejdet men til gengæld har vi grundejere f.eks ved etablering af fjernvarme fået pålagt at advisere de naboer det gravearbejde måtte genere så det kan forekomme underligt at disse store gravearbejder bare bliver startet uden at de grundejere som det berører informeres.

Jeg synes at den myndighed der bare giver gravetilladelser nu må træde i karakter og føre tilsyn med at tingene foregår som de skal:

udgiftsneutrale for grundejerne og reetableret indenfor en rimelig tid samt med et minimum af gener.

Jeg ved at bestyrelserne i grundejerforeningerne gør et stort arbejde for at holde styr på hele dette cirkus og jeg vil derfor opfordre til at bestyrelserne tager kontakt til hinanden for at koordinere hvad vi kan gøre for at få bragt tingene iorden.