Tilliden til politikerne har aldrig været højere

Danskerne giver topkarakter til politikere, myndigheder og medier under corona-krisen

Af Erik Fisker

Midt under den største samfundskrise i moderne tid giver danskerne en historisk stor tillidserklæring til regering, myndigheder, politikere, medier og interesseorganisationer. Tilliden til landets politikere er ikke målt højere nogensinde: 83 procent af borgerne stoler på, at de politiske ledere træffer de rigtige beslutninger for landet.

Det viser en undersøgelse af borgernes adfærd, tillid og tryghed under corona-krisen. I undersøgelsen, der er gennemført af TrygFonden, giver borgerne topkarakter til de ledere og myndigheder, der dagligt træffer beslutninger om, hvordan Danmark kommer igennem krisen. På en skala fra 0 til 10 giver borgerne statsminister Mette Frederiksen 8,9 point for sin håndtering af krisen.

Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm får 9,1 point og rigspolitichef Thorkild Fogde 9,0. Partier og politikere i Folketinget får 8,3 – før corona-krisen lå tilliden til Folketing og de politiske partier typisk på mellem 4-6.

Står skulder ved skulder

Undersøgelsen viser, at danskerne er rolige trods krisen, og at de følger myndighedernes råd nøje. Samtidig er det samfundssind, politikerne har opfordret til, tilsyneladende slået igennem. Borgerne oplever hinanden som hjælpsomme. 74 procent er ligefrem stolte af den måde, Danmark har håndteret krisen på.

– Den allervigtigste besked er, at statens krisekommunikation virker. Borgerne retter sig simpelthen efter anbefalingerne – og stoler på dem. Det er en afgørende tillid for at håndtere krisen, og det understreger, at fællesskabet i Danmark er stærkt, siger forskningschef Anders Hede, TrygFonden.

– Borgernes opbakning til samfundets autoriteter er historisk. Regering, politikere, myndigheder, medier, organisationer og borgere står skulder ved skulder under krisen. Det er en folkelig mobilisering uden sidestykke. Det giver Danmark gode forudsætninger for at håndtere smitten i den kommende tid,” siger professor Jørgen Goul Andersen, Aalborg Universitet.