Tre gode tips til at genoplive dit sexliv

SPONSORERET INDHOLD: “Livet er for kort til dårlig sex” var der engang en vis mand som sagde. Det er desværre sandheden. Sex er en vigtig del af et parforhold, og hvis det ikke spiller ordentlig i soveværelset kan det give gnidninger i hverdagen.

For mange, når forholdet har stået på længe, kan de opleve at sexen bliver kedelig og ensformig. Man har prøvet det hele i alle versioner, og man ved præcis hvad ens partner vil gøre før de gør det. Nedenfor er der listet tre tips til at genoplive sexlivet.

Måske har du ikke brug for tips og tricks, men bare brug for lidt legetøj at være kreativ med. Sexlegetøj er en god måde at bringe lidt ild i parforholdet, og på www.altertystys.dk kan du finde netop sexlegetøj til parforholdet.

Udforsk nye positioner

Sex kan hurtigt blive rutine, hvis man har gjort det længe nok. Alle har deres præferencer, trick og rytme, hvilket er spændende i starten af et parforhold, at lære og kende, men efter et stykke tid kender man dem. En måde at komme ud af de faste rammer og rytme er ved at udforske nye positioner.

Der er mange måder, at lære nye positioner på. Der finde et utal af bøger og guides til sexpositioner, og man behøver ikke kigge længere end Google for at få et hav af inspiration. En ting som mange par gør er faktisk at se porno sammen. Her kan par udforske hinandens seksualitet og lyster, og på den måde afkode nye fantasier og stillinger hos hinanden. Bare vær opmærksom på, at porno er karikerede og ofte i ydre polen af hvad sex er og burde være.

Begræns jer ikke til soveværelset

De faste rammer kommer ofte, når man begrænser sig til et sted i hjemmet. Hvis alt jeres seksuel kontakt foregår inde i soveværelset i sengen begrænses muligheder og parforholdets seksuelle rammer. Der er mange steder i hjemmet, som er spændende og oplagte til sex.

Vær kreativ og spontan. En helt almindelig søndag eftermiddag, hvor tøjet foldes i vaskerummet kan godt blive en fræk oplevelse. Hop i bad sammen. Brug sofaen. Hjemmet er fuld af muligheder og spontaniteten kan ofte lede til overraskelser og fornyet energi. Prøv jer frem.

Det begynder i hverdagen

Ligesom at sex ikke skal begrænses til soveværelset, skal det heller ikke begrænses til specielle lejligheder eller om aftenen inden sengetid. Sex behøver sågar ikke begrænses til penetration og oral.

Små frække beskeder i arbejdstiden til din partner, som fortæller personen hvor meget du gerne vil have ham eller hende. Et klap i røven i ny og næ. Sex kan opbygges i hverdagen og den seksuelle energi der opbygges i løbet af dagen kan bruges til at gøre sexen spændende.

Udforsk hinanden og vær ikke bange for at sige præcis det du mener. Gå den ekstra kilometer for at tilfredsstille din partner – ofte handler det om at få den anden til at føle speciel. Det er der tusinde måder at opnå.