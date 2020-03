Vandselskaber i fælles front mod sprøjtegift i haven

filling a glass with water on white background

Rent drikkevand er et privilegium. Foto: colourbox.

Ny kampagne fra Novafos og HOFOR opfordrer haveejerne til at droppe sprøjtegiften

Af Erik Fisker

Et pift med sprøjtegiften på ukrudtet i blomsterbedet, mosset mellem fliserne eller lusene i køkkenhaven. Det lyder måske harmløst, men faktisk er en dråbe sprøjtegift nok til at forurene en hel families drikkevand. Derfor går Danmarks to største vandforsyninger, Novafos og HOFOR, nu i en ny kampagne ud med en opfordring til de private haveejere om at droppe sprøjtegiften.

Kampagnen lanceres som optakt til Vandets dag og minder os om, at vi skal passe godt på grundvandet, så vi kan blive ved med at slukke tørsten i rent vand fra hanen.

– Når skvalderkålen får en tur med sprøjteflasken, skal man huske på, at under haven ligger det grundvand, som bliver til drikkevand. Det, vi foretager os over jorden, risikerer at sive ned gennem sprækker og revner i jorden og forurene vores grundvand, siger Bo Lindhardt, vandchef og vicedirektør i Novafos.

Rent drikkevand er ikke en selvfølge

I Danmark har vi noget af verdens bedste og reneste drikkevand. Men forudsætningen for at landets vandselskaber kan blive ved med at levere rent drikkevand er, at grundvandet ikke er forurenet. I Danmark er strategien, at man beskytter grundvandet mod forurening frem for at rense det.

Derfor gør Novafos og HOFOR også allerede meget for at beskytte grundvandet. Blandt andet ved ikke at bruge sprøjtemidler på egne arealer og ved at rejse skov og indgå dyrkningsaftaler i vigtige områder ved kildepladser. Men beskyttelsen af grundvandet er også afhængig af, at vi alle tænker over, hvad vi selv gør i haven, fortæller sektionsleder hos HOFOR, Anne Scherfig.

– Det kan tage naturen op til 100 år at danne grundvandet. I HOFOR og Novafos gør vi, hvad vi kan for at beskytte grundvandet, men det er nødvendigt, at alle hjælper til, så der også er rent drikkevand til vores børn og børnebørn, siger hun.

Både Novafos og HOFOR leverer rent vand til forbrugerne, men begge selskaber har fundet rester af sprøjtegifte i deres vandboringer. Nogle af dem har været forbudt i årtier.