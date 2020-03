Vegetarcafé i Tingbjerg

Foto: Kaj Bonne

Lokale kvinder, alle mødre, fra Tingbjerg har fundet sammen og dannet en forening, som skal stå for at få gang i caféen i Tingbjerg Bibliotek\Kulturhus. Kvinderne er frivillige og omsætningen går til foreningen, så de kan bidrage til at skabe endnu mere liv i Tingbjerg. Caféen hedder Mors Varme Hænder og ligger i stuen i Tingbjerg Bibliotek\Kulturhus.

Af Erik Fisker

Mors Varme Hænder tilbyder blandt andet vegetarretter og hjemmebagte kager tirsdag, onsdag og torsdag fra kl. 12-18. Det er den boligsociale helhedsplan i Tingbjerg & Utterslevhuse, som organiserer de lokale kvinder i samarbejde med Tingbjerg Bibliotek\Kulturhus. Samarbejdet er et pilotprojekt, der i første omgang skal løbe over de næste 3 måneder. Caféens drift varetages af blandt andre Arwa, der håber at hun senere kan blive selvstændig i caféen.

– Jeg vil hellere arbejde her, end sidde derhjemme og blive b r e d e r e, siger hun.