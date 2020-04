10 skæve boliger ved Grøndal Multicenter

Boligerne opføres i træ og bliver på 30 kvadratmeter. Foto: ef

Boligforeningen 3B opfører i samarbejde med Københavns Kommune flere ”Skæve Huse” til hjemløse i København

Af Erik Fisker

Der er i øjeblikket fuld gang i opførelsen af 10 boliger på Hulgårdsvej mellem Grøndal Multicenter og Hareskovvejen. Hver bolig er på cirka 30 brutto m2 og er bygget af robuste materialer. Boligerne har eget toilet/bad, og der er mulighed for at lave mad. Boligerne opvarmes med varmepumpe.

Til bebyggelsen opføres et mindre fælleshus der blandt andet har vaskemaskine, som beboerne kan benytte. Til fælleshuset er der tilknyttet en social vicevært.

Husene bygges af træ med hørisolering, der kan demonteres og genanvendes. Projektet har også fokus på et godt arbejdsmiljø for håndværkere i byggefasen.

Byggematerialerne tilskæres og bearbejdes af håndværkerne på stedet under store telte, og husene opbygges som små overskuelige bygningskonstruktioner.

Der er forventet indflytning i efteråret 2020, og det er Københavns Kommune, der anviser beboere til boligerne.

To andre steder i København opføres ligeledes boliger til hjemløse. I Husum ved hjørnet af Gadelandet og Bystævnet blev for nogle år siden opført 15 boliger til (tidligere) hjemløse.