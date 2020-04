1,1 mio. borgere skal have 6 mia. kr. tilbage i skat

Nogen får overskydende skat udbetalt - andre skal betale restskat. Foto: colourbox

Knap 1,1 borgere i Region Hovedstaden har i 2019 betalt for meget i skat og kan derfor se frem til at få knap 6 mia. kr. tilbage i overskydende skat.

Af Erik Fisker

Det startede fredag inden påske, da Skattestyrelsen begyndte udbetalingen af hovedparten af 17,4 mia. kr. til ca. 3,4 mio. borgere over hele landet. For langt de fleste er pengene allerede gået ind på deres NemKonto.

– Vi ved, at mange ser frem til dagen, hvor de får penge tilbage i skat. Men det er vigtigt at huske på, at en overskydende skat bare betyder, at man har betalt for meget i skat i løbet af året, der er gået. Det er derfor en god ide at bruge anledningen til at tjekke, om forskudsopgørelsen for 2020 stemmer, siger Karoline Klaksvig, der er underdirektør med ansvar for årsopgørelsen i Skattestyrelsen.

Mens 3,4 mio. borgere er blevet mødt af et grønt tal i deres årsopgørelse, er knap 1,1 mio. borgere blevet mødt af et rødt tal og dermed en restskat. Restskatten udgør aktuelt 6,8 mia. kr. Det svarer til en gennemsnitlig restskat på 6.075 kr.

Gæld eller manglende oplysninger

En række borgere vil derudover opleve, at den overskydende skat ikke sættes ind på deres NemKonto. Det kan fx være, hvis man selv eller ens ægtefælle har gæld til det offentlige. Den overskydende skat vil i første omgang blive brugt som afdrag på gælden, inden en evt. rest vil blive udbetalt. Gælden til det offentlige kan fx være skat for tidligere år, licens, underholdsbidrag eller lignende.

Samtidigt vil omkring 65.000 borgere opleve, at deres overskydende skat tilbageholdes. Det sker enten ved større overskydende skatter, som skal gennemgås inden en udbetaling, eller fordi Skattestyrelsen vurderer, at der mangler oplysninger.

Ændring af årsopgørelsen

4,6 millioner borgere har siden den 6. marts kunnet se deres årsopgørelse for 2019 i TastSelv på skat.dk. Langt de fleste behøver ikke at foretage sig noget, da Skattestyrelsen får de fleste oplysninger automatisk.

– Uanset om man har fået en overskydende skat eller en restskat, kan man stadig nå at kontrollere, om alle oplysninger i årsopgørelsen er korrekte og er med. Og i år får man ekstra god tid til at tjekke årsopgørelsen. På grund af coronakrisen er fristen for at oplyse ændringer eller tilføjelser til årsopgørelsen forlænget til 1. september 2020, siger Karoline Klaksvig.

Udbetalingerne af overskydende skat sker på baggrund af ændringer og tilføjelser til årsopgørelsen, som er oplyst til og med den 26. marts. Ændrer man efterfølgende i årsopgørelsen via TastSelv, kan man med det samme se sin nye årsopgørelse.