3. g mødt igen

Lidt alternativ holdundervisning på Nørre G. Foto: Carol Munkers

Fredag i sidste uge blev eleverne i 3. g på Nørre G på Mørkhøjvej og deres lærere budt velkommen tilbage til Nørre G. Skolen stod klar med kridt og håndsprit, åbne døre og en velkomst fra rektor.

Af Erik Fisker

Nørres G´s pedeller og rengøringspersonale havde arbejdet hårdt for at få alt grundigt forberedt med afstand mellem bordene og ensretning på gangene, så det hele kunne være parat til en forsvarlig ny hverdag på skolen. Efter en måned med virtuel undervisning, var alle glade for at ses og være sammen – på afstand – til klasserumsundervisning i alternative klasselokaler.

Både elever og lærere har været rigtig gode til at klare udfordringerne helt fra starten og omstiller sig løbende, men alle ser frem til, at der kommer en mere normal hverdag ’på den anden side’.