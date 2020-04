Affaldsbeholdere opstillet uden tilladelse

Ved Bellahøj Syd tirsdag den 7. april om morgenen. Foto: Privat

Af John Steen Johansen, afdelingsformand SAB Bellahøj

Afdelingsbestyrelsen for Bellahøj, SAB spurgte den 12. marts KAB om de overfyldte containere med restaffald i bebyggelsen og de sundhedsfarlige forhold.

KAB svarede først efter afdelingsbestyrelsen henvendte sig til Det kommunale tilsyn.

KABs informationschef skrev et læserbrev i BHA i sidste uge om affaldet på Bellahøj SAB. KAB forholder sig i læserbrevet ikke til bekymringen om restaffald i overfyldte og væltede containerne og beboernes sundhedsmæssige udsathed.

Overfyldte containere med åbne låg gør, at medarbejdere og beboere kommer i tæt berøring med affald. Medarbejderne er udsatte, når de håndterer affaldet ved at flytte poser fra overfyldte containere og samle affald op på området. Beboerne er udsatte og kommer let i berøring med de overfyldte containere med overflader, der tilsyneladende ikke rengøres regelmæssigt.

KABs informationschef skriver, at ”Allerede fra fredag den 13. marts var alle containere fastgjorte.”

Det passer ikke. Der har været flere væltede containere siden.

Billedet viser åbne og overfyldte containere tirsdag morgen den 7. april. Det ligner desværre uge efter uge et område i forfald.

Det er bekymrende, at kommunen hverken har givet KAB dispensation til lukning af affaldsskaktene eller tilladelse til containerløsningen. Flere end 100 containere er placeret ulovligt. Den 7. november 2019 søgte KAB kommunen om tilladelse til at opsætte containere til restaffald. Kommunen skrev til KAB, før de lukkede affaldsskaktene, at der manglede en del i KABs ansøgning.

KAB skulle redegøre for, at der ikke opstår risiko for personers sundhed og at der ikke opstår f.eks. lugtgener – og redegøre for, at containerplaceringen kan udføres med hensyntagen til indretning for mennesker med handicap.

Kommunen skrev også, at KAB manglede at indsende en redegørelse for etablering af affaldsbeholdere ved de enkelte boligblokke samt hegn omkring affaldsbeholderne, så de ikke ”ruller” rundt. KAB svarede ikke kommunen og lukkede i november affaldsskaktene uden at lytte til beboerne.

Informationschefen skrev i sit læserbrev i sidste uge, at KAB lukkede affaldsskaktene efter et påbud fra Arbejdstilsynet. Arbejdstilsynet har ikke givet KAB påbud om at lukke affaldsskaktene, men at mindske tunge løft og rengøre skaktrummene. KAB har i mere end 2 år ikke efterlevet påbuddene.

Affaldsskakte er ikke forbudt. Så hvorfor genåbner KAB ikke affaldsskaktene med mindre poser, hyppigere tømning og rengøring af skaktrummene. På den måde kan man undgå affald, skrald og forfald i de rekreative områder og tage hensyn til medarbejdere og beboere i en tid, hvor vi alle er bekymrede for coronasmittefare.