Alsang 2020 og Brønshøj Kirke den 4. maj

Fællessang giver fællesskab - også selvom det foregår med afstand. Foto: Pressefoto

Befrielsen fejres med sang og lys

Af Erik Fisker

Der kommer masser af sang og lys i vinduerne, når Danmark på mandag, den 4. maj, fejrer 75-året for befrielsen af den tyske besættelsesmagt. Alsang 2020 og Asp-Holmblad har indgået et samarbejde, hvor der i dagene op til den 4. maj bliver uddelt gratis kronelys flere steder i landet. Det gælder også i Brønshøj, hvor Brønshøj Kirke står for uddelingen.

– Sang og lys hører også kirken til, og under besættelsen var kirken netop et af de få steder, hvor folk gennem sangen kunne søge trøst og finde håb i en mørk tid.

Derfor har vi takket ja til at være med til at uddele lys, siger organist Bente Kiil Toftegaard fra Brønshøj Kirke, der har været med til at tage det lokale initiativ.

Brønshøj Kirke har modtaget i alt 500 lys til uddeling i sognet. Med hvert lys følger en flyer med teksten til Danmarks nye frihedssang, ”Frihedens lysdøgn”, som har vundet Alsang 2020s store sangkonkurrence.

– Demokrati og frihed er ikke noget, vi skal tage for givet, og det bliver vi mindet om, når vi holder liv i den gamle tradition med at sætte levende lys i vinduerne 4. maj. Vores store sangskat styrker fællesskabet og sætter blus under inspirationen, siger Jørgen Thorup, der er formand for Alsang 2020.

Både Brønshøj Kirke og Brønshøj Sognehus er fortsat lukket på grund af COVID-19. Derfor vil sangene og lysene fra onsdag blive delt ud fra blandt andre Ostebuen og Klokkeblomst.

– Vi håber, at Brønshøjborgerne vil tage godt imod sangen og lyset og på den måde være med til at fejre denne store dag – i fællesskab og på afstand, siger Bente Kiil Toftegaard.

Teksten og noderne kan downloades på alsang.dk/frihedssangen-2020. – Kan man ikke læse noder, kan man bare klikke på videoen og synge med, slutter Bente Kiil Toftegaard.