Beslutning om lukning af Mamma Mia udskudt

Af Erik Fisker

I socialforvaltningens oplæg til politikerne i Socialudvalget vedr. budget 2021 fremgår det stadig, at der indstilles en opsigelse af aftalen med det selvejende aktivitets- og samværstilbud Mamma Mia på Utterslev Torv for sindslidende. Dette var også tilfældet for et par år siden, men blev afvist af politikerne. I sidste uge skulle sagen igen have været politisk behandlet, men dette blev udskudt til den 22. maj.

– Det er Socialdemokratiets prioritet i Socialudvalget, at Mamma Mia selvfølgelig ikke skal lukke. Mamma Mia er et fantastisk tilbud, der skaber et fællesskab for nogle af vores mest udsatte medborgere, og derfor skal vi ikke spare på dem, siger borgerrepræsentant Laura Rosenvinge i en kommentar til Brønshøj-Husum Avis.