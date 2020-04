Bjarne Reuter på Brønshøj Torv umiddelbart inden han modtog Lokaludvalgets 2700 Kulturpris i 2013. Foto: Christian Ove Carlsson

I dag, den 29. april, fylder forfatteren Bjarne Reuter 70 år. Han har som ingen anden fået sat Brønshøj på det litterære verdenskort, og debuterede som forfatter i 1975 med bogen Kidnapning samtidig med at han tog eksamen som lærer. Han er en utrolig produktiv forfatter og kendt for sine mange dybt underholdende, kærlige og spændende bøger, hvoraf mange er filmatiseret.

Af Erik Fisker

Bjarne Reuter er født og opvokset i Brønshøj, og havde sit barndomshjem på Kabbelejevej 28 B 1. Han har skrevet omkring 70 bøger for børn, unge og voksne. Han er Danmarks mest læste forfatter og har i utallige år været den forfatter, der har haft flest udlån på bibliotekerne.

Især hans indlevende og præcise skildringer om børn og unge, der er vokset op i Brønshøj har gjort ham til en af landets mest populære forfattere. Bøger som ”Busters verden”, ”Zappa” og ”Når snerlen blomstrer”, der alle er blevet filmatiseret, har kunnet skabe eftertænksomhed, glæde og spænding og genkendelse hos flere generationer, og det er utallige skolelever, der har læst og debatteret bøgerne i forbindelse med undervisningen i dansk og den almene dannelse, der også er en del af at vokse op.

Bjarne Reuter mestrer ikke kun at skrive bøger for børn og unge. Det er blevet til mange romaner for voksne og en helt særlig, og måske lidt overset, gyser, 7. a, der handler om en klasse, der tager på lejrskole – og det skulle de nok ikke have gjort.

Bjarne Reuter har gennem mange år fået tildelt utallige priser for sit forfatterskab, og i 2013 blev han tildelt 2700Kulturpris ved Kulturdagen på Brønshøj Torv.