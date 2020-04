Børnene hygger sig – for det meste

Det er altid dejligt at arbejde med jorden og lægge løg til de blomster, der skal pryde haven til sommer. Foto: privat

Påsken og ugerne inden er blandt andet brugt i sommerhus med projekter i haven samt med oprydning, legepladsbesøg og hyggelige aktiviteter i lejligheden på Sandbygårdvej

Af Erik Fisker

Mange familier blev pludseligt stillet over for en lukning af skoler og daginstitutioner og skulle finde en løsning på, hvordan hverdagen så skulle hænge sammen med børnepasning, arbejde og alle de andre ting, der blev lukket ned. Det var også en udfordring for familien fra Brønshøj, hvor faderen er tømrer, moderen er reservelæge, og de to børn på 3 år og 5 år begge går i børnehave.

– Vi har klaret det ved en kombination af noget restferie, og mine vagter på hospitalet gav god mulighed for at deltage i børnepasningen og i en periode være i sommerhus i Odsherred, hvor vi blandt andet rigtig kunne nyde at være ude i naturen og sætte gang i projekter i sommerhusets have, fx grave bede, så og plante, og så fik vi lavet et nyt foderbræt til fuglene, fortæller moderen.

– Noget af det børnene var rigtig glade for, var når vi kunne finde regnorme, bænkebidere, tusindben eller andre spændende dyr, eller der kom et dådyr eller en fasan forbi, tilføjer hun.

Når både moderen og faderen i dagene inden påske var nødt til at tage på arbejde, fik de hjælp af farmoderen. Det meste af påsken tog familien igen i sommerhus, hvor de har gjort, hvad der var muligt for at holde afstand til andre og ikke ”blande” sig med de lokale beboere. Efter påsken er det planen og håbet, at bedstemor igen kan træde til for at passe de to børn, hvis institutionerne fortsat er lukkede. Med meldingen fra statsministeren inden påsken, burde der være udsigt til en åbning af børnehaverne igen. Noget der vil lette situationen for mange børnefamilier.

Kontakt via telefon og net

– Det eneste børnene har klaget lidt over, er at bibliotekerne og svømmehallerne er blevet lukket. Ellers synes jeg, at de har klaret det godt – de siger selv, at det er fedt at være hjemme, fortsætter moderen. Når familien er indendørs bliver der i fællesskab hygget og bygget på forskellige projekter. Der bliver også tid til at reparere mange ting, rydde op, se fjernsyn og høre højtlæsning.

Der er også daglige gåture og besøg på legepladser – og så bruges der meget tid med at lave mad sammen, ofte på børnenes præmisser.

Om det er tidernes alvor, eller et udtryk for at børns udvikling ofte sker i spring, er uvist, men den 3-årige dreng har fundet, at det nu var tiden til at forsøge at lægge sutten på hylden og ikke længere gå med ble. Det sidste ser ud til at lykkedes.

Bortset fra besøgene af bedstemoderen, har familien ikke set meget til hverken familien eller vennerne.

– Vi forsøger at holde en god kontakt til alle dem vi kender, og glemmer ikke de lidt ældre, og det er utroligt så meget man kan via telefon eller fx Facetime. Faktisk har vi holdt liv i familiens traditionelle påskefejring og afholdt quiz-aftener, alt sammen over nettet, hvor alle kunne være med, fortæller moderen.

Hun slutter dog med den tilføjelse, at ikke alting har været uden udfordringer, og at hun glæder sig til at hverdagen vender tilbage – og det mere direkte samvær og kontakt med andre kan genoptages. (Privatfotos).

Foto: privat