Ekstraordinær ansøgningsrunde for Klubhuspuljen

Af Erik Fisker

I lyset af den særlige situation har Kultur- og Fritidsudvalget i Københavns Kommune besluttet at rykke ansøgningsfristen for midler til renoveringer og mindre ombygninger i foreninger og klubhuse. Ophævelsen af anlægsloftet gør det muligt at foreninger kan ansøge på ny og frem til maj i år.

Lokale sportsklubber og foreninger får således en ny mulighed for at ansøge om en økonomisk håndsrækning til at opgradere deres faciliteter fra den såkaldte ’Klubhuspulje’ med henblik på at finansiere projekter på mindst 100.000 kr., som kan gennemføres allerede i år, og det glæder Københavns kultur- og fritidsborgmester, Franciska Rosenkilde.

– Den nuværende situation er usædvanlig, alvorlig og svær mange steder. Også i foreningslivet. Derfor glæder det mig meget, at vi kan hjælpe foreningerne, så de kan komme i gang med renoveringer og ombygninger siger borgmesteren.

Foreninger og klubber kan ansøge om den nye pulje fra nu og frem til 1. maj 2020.

FAKTA

Klubhuspuljen er en årlig kommunal pulje på omkring 6 mio. kr., der støtter nybyggeri, ombygning og renovering af klubhuse og foreningslokaler.