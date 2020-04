En permanent affaldsløsning er på vej i SAB Bellahøj

Journalist Erik Fisker bringer i Brønshøj-Husum Avis den 24. marts 2020 indlægget ”Bekymring for sundhedsfarlige forhold” om den aktuelle håndtering af affald i SAB Bellahøj.

Af Anette Hertz

Anette Hertz, kommunikationschef, KAB

Journalist Erik Fisker bringer i Brønshøj-Husum Avis den 24. marts 2020 indlægget ”Bekymring for sundhedsfarlige forhold” om den aktuelle håndtering af affald i SAB Bellahøj.

Affaldsskaktene i SAB Bellahøj er lukket efter et påbud fra Arbejdstilsynet om at sikre et godt arbejdsmiljø, og KAB forbereder en permanent ny affaldsløsning. I mellemtiden er opstillet affaldsbeholdere.

Antallet af beholdere og deres kapacitet bliver løbende justeret og tilpasset aktuelle behov. For eksempel sorterer beboerne i SAB Bellahøj mere og mere affald i forskellige fraktioner, fx plast, metal og pap, og mindsker dermed behovet for beholdere til restaffald.

Netop nu er situationen ekstraordinær. Beboerne er mere hjemme for at forebygge smitte med corona-virus og genererer dermed en større mængde affald. KAB har bestilt yderligere beholdere hos Københavns Kommune for at sikre, at der er kapacitet nok.

Allerede den 13. marts 2020 blev alle beholdere fastgjort til hinanden, da det viste sig, at blæsevejr kunne få dem til at vælte.

KAB forventer i øvrigt at præsentere forslag til en permanent løsning i starten af maj måned 2020.