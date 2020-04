Endelig starter renoveringen af Bellahøj Friluftsscene

Hans S. Christensen, formand for Brønshøj-Husum Lokaludvalg, på den nedslidte Bellahøj Friluftsscene. Foto: Kaj Bonne

Midt i april bliver der taget hul på renoveringen af Bellahøj Friluftsscene. Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen er glad for, at arbejdet nu kan gå i gang - det er formanden for Lokaludvalget også

Af Erik Fisker

Med renoveringen opfyldes et stort ønske fra Brønshøj-Husum Lokaludvalg, der gennem en længere årrække har arbejdet for at området igen kunne blive et attraktivt og benyttet område, som ikke kun bydelen, men hele København, kunne være stolte over og have glæde af.

Siden etableringen har Bellahøj Friluftsscene været en vigtig del af Bellahøjparken. Gennem årene har den lagt grund til lidt af hvert: I begyndelsen var det primært teaterstykker, som blev opført, men siden ombygningen i 1950’erne og særligt i nyere tid er Bellahøj Friluftsscene blevet anvendt til alt fra politiske møder, kulturelle og folkelige arrangementer, dansearrangementer, skuespil og sang.

De mange års brug har sat sit præg på både trapper, siddepladser og sceneareal, og derfor har der i flere år været et stort behov for en renovering.

– Bellahøj Friluftsscene er unik, og den er et stort aktiv for beboerne i området. Derfor er jeg glad for, at vi nu endelig kan give de fysiske rammer et velfortjent og efterspurgt løft, siger teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen.

– Det glæder os rigtig meget, at der langt om længe kommer gang i renoveringen af Bellahøj Friluftsscene. Det vil også bidrage til at give hele området et tiltrængt løft, siger Hans S. Christensen, formand for Brønshøj-Husum Lokaludvalg. – Det er vigtigt, at vi nu også støtter arbejdet med at skabe aktiviteter på stedet, tilføjer han.

Skal være klar i juli

Anlægsarbejdet vil foregå medio april til medio juli 2020. Blandt andet skal trappeforkanter udskiftes eller renoveres, græs skal reetableres på siddeflader og tribunetrapperne skal renoveres. En ny belægning med slotsgrus vil give et jævnt og stabilt underlag, som vil gøre det lettere for brugerne at opsætte egne overdækninger/scenetelte og styrke områdets tilgængelighed. På baggrund af dialog med blandt andet Brønshøj-Husum Lokaludvalg har Teknik- og Miljøforvaltningen også fundet en løsning for opbevaring af sceneudstyr i det fredede område. Projektet bygger på en visionsplan udarbejdet af Brønshøj-Husum Lokaludvalg.

Som led i renoveringen vil der blive tyndet ud i de 20-30-årige selvsåede træer, som i dag skygger for det oprindelige tjørnekrat i Bellahøjparken, de vil blive erstattet med nyplantet tjørn. Udtyndingen vil også sikre, at de to trærækker på toppen af tribunen kan fastholdes og opfattes som en allé.

Der har også været lokale ønsker om belysning ved friluftsscenen, men grundet naturfredningen af området er denne løsning ikke mulig. Det forventes, at renoveringen er færdig i midten af juli.