Finn Rudaizky ny spidskandidat for DF

Finn Rudaizky. Foto: Københavns Kommune

Carl Christian Ebbesen blev vraget som spidskandidat til kommunalvalget i København

Af Erik Fisker

DF-næstformand og tidligere kultur- og fritidsborgmester i København, den 49-årige Carl Christian Ebbesen, er blevet vraget af de københavnske medlemmer af Dansk Folkeparti som spidskandidat til kommunalvalget i november 2021. I stedet er det mangeårige medlem af Borgerrepræsentationen, Finn Rudaizky, blevet valgt som ny spidskandidat.

Finn Rudaizky er 78 år og er medlem af både Borgerrepræsentationen og Regionsrådet for Hovedstaden. Han blev første gang valgt ind i Borgerrepræsentationen i 1995 for Socialdemokratiet men meldte sig ud af partiet i 2005, var løsgænger i nogle år og meldte sig herefter ind i Dansk Folkeparti. Finn Rudaizky har været politisk aktiv i bydelen i forbindelse med blandt skandalerenoveringen i Tingbjerg og de tilbagevendende forslag om at lukke aktivitets- og værestedet Mamma Mia.

Carl Christian Ebbesen er blevet nummer tre ud af otte opstillede kandidater. Han er næstformand i Dansk Folkeparti og skønnes at være tæt på partiformand Kristian Thulesen Dahl, hvorfor der er spekuleret i, om fravalget af Carl Christian Ebbesen er et signal til toppen i Dansk Folkeparti. Dette afvises dog af Carl Christian Ebbesen. – Nej, det er et signal til mig. Medlemmerne har ønsket en skarpere tunge. Det har Finn, har Carl Christian Ebbesen udtalt.

Sisse Marie Welling genvalgt som spidskandidat for SF

SF København er også ved at gøre klar til kommunalvalget næste år. Sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling er på partiets årsmøde blevet enstemmigt genvalgt som spidskandidat for SF København.

– SF’s rolle er at sikre konkrete forbedringer for københavnerne, og det ansvar har vi taget på os ved at skabe resultater ved de seneste års budgetaftaler. Her har SF sikret penge til flere pædagoger i daginstitutionerne, fået investeret i en ambitiøs indsats mod luftforureningen i byen og gjort forholdene sværere for de forurenede biler og bedre for de miljørigtige og afsat penge til at indrette byen langt mere ældrevenlig, siger Sisse Marie Welling.

Ligestilling eller diskriminering

Hos Rådhusets største parti, Socialdemokratiet, er man ikke kommet lige så langt. Her er den nuværende overborgmester Frank Jensen ikke overraskende indstillet som spidskandidat, men det formelle valg finder først sted på et delegeretmøde senere på året. Det skønnes dog ikke sandsynligt, at han får modkandidater.

På samme delegeretmøde foretager Socialdemokratiet opstilling af kandidater til kommunalvalget. Partiets kandidater er opstillet sideordnet, dvs. at det alene er den enkelte kandidats antal personlige stemmer, der afgør om kandidaten er valgt. Alligevel har partiet besluttet, at lave en fletteregel, der betyder, at pladserne på listen over kandidaterne skiftevis skal besættes af en mand og en kvinde.

I den forbindelse har Brønshøj-Husum Avis spurgt formanden for Socialdemokratiet i København, Jan Salling Kristensen, om en ligelig kønsmæssig repræsentation på en stemmeseddel er vigtigere end personlige kvalifikationer og politiske holdninger. Avisen har også spurgt, om det ikke er rimeligt, at behandle alle ens, uanset køn, race, alder, uddannelse, religion, seksuelle præferencer m.m. samt og det er rimeligt, at mænd rykkes relativt frem på listen, hvis der er kvinder, der er bedre kvalificerede?

Jan Salling Kristensen svarer, at ligelig kønsmæssig sammensætning af den Socialdemokratiske liste er vigtigt og at det også vil understøtte en mere ligelig opstilling af kandidater med anden etnisk baggrund end dansk, kandidater med en varieret uddannelsesmæssig baggrund, alder osv. Ved at få en mere ligelig kønsmæssig sammensætning får vi sammen med opmærksomhed på de øvrige forhold en liste, der afspejler befolkningssammensætningen er vores vurdering. De enkelte af partiets kredse i København skal som minimum opstille 4 kandidater – 2 af hvert køn. Der opstilles 35 kandidater i alt som københavnerne kan stemme på og bliver Frank Jensen som forventet nr. 1 bliver det en kvinde der står på anden pladsen på stemmesedlen.