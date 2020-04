SPONSORERET INDHOLD: Danskerne køber langt mere på nettet, end de plejer. Den danske webshop PlusLED har oplevet markant vækst og fremgang i salget, grundet Coronasituationen.

Flere webshops oplever øget vækst grundet coronavirussen

Danmark og det meste af verden er lukket ned grundet Coronavirussen, og vores samfund står nærmest stille. Nedlukningen går hårdt ud over både virksomheder og ansatte, der hiver efter vejret. På rekordtid er ledigheden eksploderet, og man mærker tydeligt, hvordan usikkerheden om fremtiden smitter af på økonomien. Regeringen og folketinget har etableret historiske hjælpepakker for at holde hånden under landets mange lidende virksomheder, men mange føler sig alligevel nødsaget til at afskedige medarbejdere, eller må tage den yderste konsekvens og dreje nøglen om. Alligevel er der en gruppe af landets virksomheder, som nærmest oplever det modsatte. Nemlig de mange webshops, der lever af at sælge deres varer online.

Corona skaber øget nethandel

At mange danskere i øjeblikket har rigtig meget tid indendøre, afskærmet fra socialt samvær og hverdagens mange distraherende inputs, giver basis for, at tiden skal slås ihjel med andre ting. Dette nyder de mange danske webshops rigtig godt af. For mens mange fysiske butikker, restauranter og servicevirksomheder har det hårdt, ja så køber danskerne rigtig meget på nettet. Faktisk oplever mange webshops, at Coronakrisen har betydet øget vækst og travlhed med at få pakket og sendt de mange ordrer.

Det gælder blandt andet hos webshoppen PlusLED, der lever af at sælge LED-produkter til private og erhverv. Partner og konsulent i PlusLed, René Sloth fortæller:

“Først var vi meget spændte på, hvordan Corona ville komme til at påvirke vores forretning. Heldigvis har det vist sig, at mange danskere bruger den ekstra tid hjemme på at få lavet en masse praktiske projekter. Vi sælger f.eks. lige nu rigtig mange indbygningsspots, LED-armaturer og udendørslamper, og vi sælger faktisk noget mere, end normalt” – fortæller René Sloth.

“Derfor besluttede vi hurtigt at tilbyde fri levering hjem til folks egen adresse, så man slipper for at skulle ud og hente sine varer i en pakkeshop. Og heldigvis har krisen ikke påvirket de danske fragtfirmaer specielt, så vi oplever ingen problemer med at få ordrerne leveret til kunderne”

Køb nu og spar penge

At der er gang i hjulene hos de danske webbutikker, fornemmer man tydeligt. Mange webshops lokker i disse dage med ekstraordinære tilbud og udsalg. Derfor kan det være et godt tidspunkt at undersøge netmarkedet, hvis der er noget, man mangler. Herved kan man også være med til at holde den danske økonomi kørende, og jf. regeringen er dette vigtigt, så der kommer nogle penge i omløb og i statskassen, som vil hjælpe til, at den danske økonomi ikke bliver ramt hårdere af Coronakrisen end højest nødvendigt.