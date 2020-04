Folkekøkken Take Away i maj

Alt godt fra Folkekøkkenet - kan hentes eller bringes. Foto: Mads Faber

Det populære folkekøkken på EnergiCenter Voldparken vender tilbage som take away torsdage i maj

Af Erik Fisker

– Det Økologiske Folkekøkken er et højdepunkt på ugen for mange børnefamilier og ældre, hvor man spiser sammen i fællesskab. Det Økologiske Folkekøkken og de mange frivillige var klar til at starte sæsonen i marts og det var trist, da Covid19 satte en brat stopper for det, udtaler køkkenchef Martin Pihl.

Det Økologiske Folkekøkken startede produktionen af børnemad til udflytter-institutionerne på EnergiCenter Voldparken i sidste uge. Sammen med Frivilligcentret og de mange dedikerede folkekøkken frivillige har køkkenet lavet et sikkert og lækkert koncept for Folkekøkken Take Away, der foreløbig afholdes torsdage i maj frem til 29. maj.

Kan også bringes

– På EnergiCenter Voldparkens hjemmeside kan bestilles de populære folkekøkkenretter til samme billige priser, 50 kr. Maden afhentes på EnergiCenter Voldparken, udleveres af frivillige og varmes hjemme. Udleveringen foregår udendørs og med sikker afstand til hinanden, siger leder af Frivilligcenteret Mads Faber Henriksen.

– Selvom vi opfordrer til, at maden afhentes af en enkelt fra hver husstand, så må man gerne tage med til en nabo, tilføjer han.

– Selvom vi ikke kan mødes omkring bordene endnu, så må vi finde nye måder at være sammen på hver for sig i denne Coronatid. Og det er vigtigt, at vi rækker en hånd ud til dem, som er isoleret og ensomme på grund af Coronaen. Derfor vil frivillige som noget nyt bringe maden ud til de ældre og andre som ikke kan hente take away, slutter Mads Faber Henriksen.

Udbringning aftales med Frivilligcentret på EnergiCenter Voldparken på tlf. 31215014.