Forslag om ensretning af Frederikssundsvej

Ensretningen vil gøre det lettere at krydse Frederiksssundsvej. Foto: Kaj Bonne

Uventet politisk udspil

Af Erik Fisker

Trafikudvalget på Københavns Rådhus skal i aften, den 1. april, behandle et forslag om at ensrette trafikken på Frederikssundsvej.

Forslaget får opbakning fra flere politiske partier, og skal efter planen træde i kraft nytårsaften, kl. 24. Hvis det uventede forslag gennemføres, vil det betyde, at den motoriserede del af trafikken på Frederikssundsvej mellem Mørkhøjvej og Borups Allé ensrettes, så det kun bliver muligt at køre ud af byen. Dette gælder dog ikke den kollektive transport.

– Trafikken på Frederikssundsvej er blevet en belastning for alle, og borgerne i bydelen vil hverken have letbane eller busbaner, men gerne en metro. Det får de naturligvis ikke, så nu kan de være forsøgskaniner med en ensretning, der skal hjælpe med til at få bilerne ud af byen, skabe mindre forurening med støj og partikler – og styrke den kollektive trafik, siger trafikborgmesteren, der ønsker at være anonym.

Mens det lokale Selskab for bedre Indtjening til Butikkerne tager kraftig afstand fra planerne, udtaler lokalformanden for Danmarks Bycykel Forening,

P. E. Dahl til Brønshøj-Husum Avis, at han glæder sig over, at ensretning ikke gælder cyklister. – Endelig gøres der noget for cyklisterne, og næste skridt må være, at vi får halvtag over cykelstien, tilføjer han.