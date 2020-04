Fra Peru med særfly

Kirstine tilbage i trygge rammer på Islevhusvej. Foto: Kaj Bonne

Corona-krisen betød, at Kirstine fra Hundesalonen på Islevhusvej var strandet i Peru. Nu er hun tilbage i bydelen – og klipper hunde

Af Erik Fisker

Den verdensomspændende krise betød, at Kirstine Møller Larsens tur til Sydamerika fik en noget anden afslutning end forventet. Hun var på rundrejse sammen med 18 andre unge og guider og havde blandt andet besøgt Galapagos øerne og den verdensberømte inkaby Machu Picchu i Peru. Da rejseselskabet nåede til den gamle inka-hovedstad Cuzco, lukkede landet ned som følge af risikoen for smitte med corona, og al indenrigsflyvning blev stoppet.

– Vores gruppe blev indlogeret på et hostel i Cuzco, hvor vi så ikke kunne komme videre, så rejsen, der skulle have varet en måned, blev ufrivilligt forlænget med 14 dage i Cuzco, fortæller Kirstine.

– Vi havde det ok på vores hostel, vi havde en seng og vi fik noget at spise, men det var utrygt, at vi ikke vidste, hvad der skulle ske, og vi var også nervøse for om nogen af os ville blive syge. Vi måtte kun forlade hostelet en ad gangen og skulle bære maske – og når vi kom ind i en forretning, blev vores temperatur målt, fortsætter Kirstine.

– Heldigvis var vi i god kontakt med Borgerservice i Udenrigsministeriet, og vidste at de arbejdede på at få os hjem til Danmark, tilføjer Kirstine.

En lang hjemrejse til Islevhusvej

Efter 14 dages ophold i Cuzco var det lykkedes for Udenrigsministeriet at få tilladelse til at organisere hjemtransport for gruppen.

– Vi blev hver udstyret med et certifikat, om at vi gav tilladelse til at rejse og blev afhentet i en bus, der kørte os til en militær lufthavn i nærheden af hovedstaden Lima, fortæller Kirstine.

– Det var en bustur, der varede mere end et døgn, og vi var alle spændte på forløbet, og om det ville lykkedes. Det gjorde det. Meget lettede kunne vi i lufthavnen sætte os ind i et særfly fra SAS, der efter 13 timers flyvning landede i København. Det var dejligt og trygt at være tilbage i Danmark, tilføjer Kirstine.

Danske borgere der i forbindelse med corona-krisen er blevet hentet hjem med støtte fra Udenrigsministeriet, har selv måtte betale for hjemrejsen, fx har Kirstine selv betalt 10.500 kr. for flyrejsen fra Lima til København, penge hun måske kan få sin rejseforsikring til at betale.

I dag står Kirstine igen og klipper hunde i salonen på Islevhusvej 31 B i Husum. Her ejer hun salonen ”Hunden i Centrum” og deler salonen med en kollega, der har ”Hundehjørnet. Da avisens udsendte aflagde besøg, var begge i fuld gang med at klippe hver sin hund, og Kirstine fortæller at der er god gang i salonen og ventetid, hvis man vil have sin hund klippet eller vasket.