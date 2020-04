Gratis træning med lokalt dansestudie

Dansestudiet PerformanceArt tilbyder i disse corona-tider, gratis online træning til alle der er interesseret, også ikke-medlemmer.

Af Erik Fisker

PerformanceArt er Danmarks største poledance studio og danseskole på over 400 kvm2 og ligger centralt mellem Brønshøj Torv og Husum Torv.

For indehaveren Malene Josephine Riis er det helt essentielt, at aktiviteten omkring studiet ikke går i stå under krisen og at eleverne ikke bliver glemt. Samtidig er de gratis online timer en god måde at bidrage til samfundet på, og være med til at understrege vigtigheden af fællesskabet nu hvor vi ikke kan være sammen fysisk.

– Mange studier og træningscentre vælger at køre online timer eksklusivt for medlemmer. Jeg vil gerne hjælpe der hvor jeg kan. Jeg synes det er vigtigt vi bakker op om fællesskabet og åbner op for, at alle der har lyst til at bevæge sig, kan være med. Og så håber jeg da på at folk bliver så glade for vores timer, at de får lyst til at komme til de fysiske timer, når studiet igen åbner op, fortæller indehaver Malene Riis.

PerformanceArt er et dansestudie der rummer mange forskellige mennesker både hvad angår alder, etnicitet og typer. PerformanceArt er altid en del af bybilledet, når der er Brønshøj torve dage eller ved andre lokale velgørenhedsarrangementer.

PerformanceArt tilbyder blandt andet online undervisning i smidighed, styrke, zumba, stram op og chair dance. Har man lyst til at deltage skal man anmode PerformanceArt Student Group på Facebook, hvor man også kan se de tidligere live videoer. Motivation bag initiativet bygger på et ønske om at hjælpe alle de mange børnefamilier, unge og øvrige borgere, der står uden jobs eller anden indtægtskilde, til stadigvæk at få bevæget sig.

-Jeg håber på, at så mange som muligt har lyst til at deltage og prøve kræfter med vores online timer – og det fællesskab der ligger i dem, slutter Malene Riis.